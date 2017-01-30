Движение транспорта на дороге Одесса-Киев в Кировоградской области восстановили
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 января. УНН. Акция протеста в Кировоградской области завершилась. Движение транспорта на дороге Одесса-Киев восстановлено. Об этом проинформировали на официальной странице в Facebook Укравтодора, сообщает УНН.
С 13.50 движение транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-05 Одесса-Киев осуществляется без ограничений.
Причина - завершение акции протеста в Кировоградской области. Движение было перекрыто примерно с 10.45.
Как сообщил в Facebook нардеп Дмитрий Линько, жители Кировоградской области требуют отменить действия регистратора по оформлению договоров на земельные паи в Кировоградской области.
Как сообщал УНН, ГУНП в Кировоградской области занимается расследованием производства по захвату земли в Кировоградской области. Земля, о которой идет речь, - это паи селян.