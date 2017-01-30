Рух транспорту на дорозі Одеса-Київ на Кіровоградщині відновили
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Акція протесту на Кіровоградщині завершилась. Рух транспорту на дорозі Одеса-Київ відновлено. Про це проінформували на офіційній сторінці у Facebook Укравтодору, повідомляє УНН.
З 13.50 рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення М-05 Одеса-Київ здійснюється без обмежень.
Причина - завершення акції протесту у Кіровоградській області. Рух було перекрито приблизно з 10.45.
Як повідомив у Facebook нардеп Дмитро Лінько, жителі Кіровоградщини вимагають скасувати дії реєстратора щодо оформлення договорів на земельні паї на Кіровоградщині.
Як повідомляв УНН, ГУНП в Кіровоградській області займається розслідуванням провадження щодо захоплення землі на Кіровоградщині. Земля, про яку йдеться, - це паї селян.