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Рух транспорту на дорозі Одеса-Київ на Кіровоградщині відновили

Рух транспорту на дорозі Одеса-Київ на Кіровоградщині відновили

Київ • УНН

 • 9854 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Акція протесту на Кіровоградщині завершилась. Рух транспорту на дорозі Одеса-Київ відновлено. Про це проінформували на офіційній сторінці у Facebook Укравтодору, повідомляє УНН.

З 13.50 рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення М-05 Одеса-Київ здійснюється без обмежень.

Причина - завершення акції протесту у Кіровоградській області. Рух було перекрито приблизно з 10.45.

Як повідомив у Facebook нардеп Дмитро Лінько, жителі Кіровоградщини вимагають скасувати дії реєстратора щодо оформлення договорів на земельні паї на Кіровоградщині.

Як повідомляв УНН, ГУНП в Кіровоградській області займається розслідуванням провадження щодо захоплення землі на Кіровоградщині. Земля, про яку йдеться, - це паї селян.

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