Движение нескольких троллейбусных маршрутов в Киеве закроют 7 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. 7 апреля произойдут временные изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 18, 26, 28, 41, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
"В связи с ремонтом контактной сети на улице Довженко в районе ТРЕД (троллейбусного депо - ред.) № 2, 7 апреля 2017 года движение троллейбусных маршрутов №№ 18, 26, 28, 41 закравается с 00 ч. 20 мин. до 04 ч. 20 мин", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН 6 апреля, из-за полумарафона движение столичного транспорта изменится.
Также из-за ярмарок изменится движение столичного автобуса №101.
6 апреля на Каховском путепроводе будет ограничено движение транспорта.
Движение транспорта на столичном мосту Метро в первой полосе будет ограничено до 30 апреля.
8-9 апреля из-за полумарафона в Киеве ограничат движение транспорта.