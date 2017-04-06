Движение нескольких троллейбусных маршрутов в Киеве закроют 7 апреля

"В связи с ремонтом контактной сети на улице Довженко в районе ТРЕД (троллейбусного депо - ред.) № 2, 7 апреля 2017 года движение троллейбусных маршрутов №№ 18, 26, 28, 41 закравается с 00 ч. 20 мин. до 04 ч. 20 мин", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 6 апреля, из-за полумарафона движение столичного транспорта изменится.



Также из-за ярмарок изменится движение столичного автобуса №101.

6 апреля на Каховском путепроводе будет ограничено движение транспорта.

Движение транспорта на столичном мосту Метро в первой полосе будет ограничено до 30 апреля.

8-9 апреля из-за полумарафона в Киеве ограничат движение транспорта.