Рух кількох тролейбусних маршрутів у Києві закриють 7-го квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. 7-го квітня стануться тимчасові зміни в роботі тролейбусних маршрутів №№ 18, 26, 28, 41, передає УНН з посиланням на прес-службу Київпастрансу.
"У зв’язку з ремонтом контактної мережі на вулиці Довженка в районі ТРЕД (тролейбусного депо - ред.) № 2, 7 квітня 2017 року рух тролейбусних маршрутів №№ 18, 26, 28, 41 закривається з 00 год. 20 хв. до 04 год. 20 хв", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН 6 квітня, через напівмарафон рух деякого столичного транспорту зміниться.
Також через ярмарки зміниться рух столичного автобусу №101.
6 квітня на Каховському шляхопроводі буде обмежено рух транспорту.
Рух транспорту на столичному мосту Метро в першій смузі буде обмежено до 30 квітня.
8-9 квітня через півмарафон у Києві обмежать рух транспорту.