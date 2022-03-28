Рубежное утром продолжили обстреливать, есть жертва

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"Неутешительные новости с самого утра - россияне вновь обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, найдено тело одного погибшего, раненый отправлен каретой скорой помощи в больницу. Количество жертв еще уточняется", - сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, которого цитируют в ОГА.

По данным ОГА, с начала полномасштабного вторжения рф в Луганской области погибли уже 139 человек.

Об эвакуации

"Сегодня, несмотря на отсутствие "гуманитарного коридора", мы продолжаем эвакуацию из Северодонецка, Лисичанска, Приволья, Рубежного, Горского. Так, уже первые 20 человек из Рубежного направляются к железнодорожным вокзалам. Также в город доставлен гуманитарный груз, который будет роздан оставшимся", - сообщил Гайдай.