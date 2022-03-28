Рубіжне зранку продовжили обстрілювати, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Ранковий ворожий обстріл стався у Рубіжному Луганської області, є загиблий та поранений, повідомив зранку 28 березня голова Луганської ОДВ (ОВА) Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Невтішні новини із самого ранку – росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Кількість жертв ще уточнюється", – повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай, якого цитують в ОДА.
За даними ОДА, з початку повномасштабного вторгнення рф на Луганщині загинули вже 139 людей.
Про евакуацію
"Сьогодні, незважаючи на відсутність "гуманітарного коридору", ми продовжуємо евакуацію з Сєвєродонецька, Лисичанська, Привілля, Рубіжного, Гірського. Так, вже перші 20 людей з Рубіжного прямують до залізничних вокзалів. Також до міста доставлено гуманітарний вантаж, який буде розданий тим, хто залишився", – повідомив Гайдай.