РПЦ прокомментировала обмен между РФ и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Русская православная церковь считает обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной “началом пути к восстановлению мирной жизни”. Об этом в своем канале в Telegram-канале написал в субботу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает УНН.
“В Русской Церкви горячо приветствуют взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины. Верим, что это событие станет началом пути к примирению, восстановлению мирной жизни”, — написал он.
Глава Синодального отдела отметил, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (глава УПЦ МП) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимали участие в судьбе задержанных в России украинцев. “Мы видим в том, что 70 человек вышли на свободу, воссоединились с родными, в том числе плоды искренних молитв миллионов... о мире в Украине православных людей: епископов, священников, мирян. Напомню также, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обращался с просьбой к патриарху Кириллу содействовать освобождению задержанных украинцев. Это обращение было поддержано Предстоятелем Русской Церкви”, — добавил Легойда.
Стоит также напомнить, что стали известны детали о части лиц, которых Украина передала РФ.