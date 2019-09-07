РПЦ прокомментировала обмен между РФ и Украиной

“В Русской Церкви горячо приветствуют взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины. Верим, что это событие станет началом пути к примирению, восстановлению мирной жизни”, — написал он.

Глава Синодального отдела отметил, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (глава УПЦ МП) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимали участие в судьбе задержанных в России украинцев. “Мы видим в том, что 70 человек вышли на свободу, воссоединились с родными, в том числе плоды искренних молитв миллионов... о мире в Украине православных людей: епископов, священников, мирян. Напомню также, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обращался с просьбой к патриарху Кириллу содействовать освобождению задержанных украинцев. Это обращение было поддержано Предстоятелем Русской Церкви”, — добавил Легойда.

Стоит также напомнить, что стали известны детали о части лиц, которых Украина передала РФ.