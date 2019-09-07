РПЦ прокоментувала обмін між РФ та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російська православна церква вважає обмін утримуваними особами між Росією і Україною “початком шляху до відновлення мирного життя”. Про це в своєму каналі в Telegram-каналі написав в суботу голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, інформує УНН.
“У Російській Церкві гаряче вітають взаємне звільнення осіб, які утримуються на території Росії і України. Віримо, що ця подія стане початком шляху до примирення, відновлення мирного життя”, — написав він.
Глава Синодального відділу зазначив, що митрополит Київський і всієї України Онуфрій (глава УПЦ МП) і патріарх Московський і всієї Русі Кирило брали участь у долі затриманих в Росії українців. “Ми бачимо в тому, що 70 людей вийшли на свободу, возз’єдналися з рідними, в тому числі плоди щирих молитов мільйонів ... про мир в Україні православних людей: єпископів, священиків, мирян. Нагадаю також, що митрополит Київський і всієї України Онуфрій звертався з проханням до патріарха Кирила сприяти звільненню затриманих українців. Це звернення було підтримано Предстоятелем Російської Церкви”, — додав Легойда.
Варто також нагадати, що стали відомі деталі про частину осіб, яких Україна передала РФ.