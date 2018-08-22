РПЛ попала в ТОП-3 антирейтинга заказчиков "джинсы" в онлайн-СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Радикальная партия Олега Ляшко заняла третье место в рейтинге основных заказчиков джинсы в электронных СМИ. Таковы результаты исследования материалов с признаками заказа (джинсы) на главных лентах новостей в десяти популярных украинских интернет-изданиях, проведенного Институтом массовой информации в III квартале 2018 года, передает УНН.
“Среди политических материалов больше всего джинсы касалось деятельности партии „За життя“ и ее нового члена Виктора Медведчука — 30%, по 7% материалов касались Олега Ляшко и Юлии Тимошенко”, — говорится в результатах исследования.
Также сообщается, что в III квартале 2018 года уровень заказных и неподобающе маркированных рекламных материалов в интернет-СМИ вырос более чем вдвое.
“Если во втором квартале этот показатель составил 68 материалов, то уже в третьем их количество возросло до 159 материалов за неделю мониторинга в десяти интернет-СМИ”, — подчеркивают аналитики.
Напомним, по данным КИУ, радикалы тратят миллионы гривен налогоплательщиков на свою рекламу.
Также напомним, по оценкам политологов, член РПЛ Сергей Рыбалка расшатывает репутацию всей партии.
В связи с этим эксперты даже прогнозируют исключения Рыбалки из фракции радикалов.