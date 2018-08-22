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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12712 перегляди

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РПЛ потрапила до ТОП-3 антирейтингу замовників "джинси" в онлайн-ЗМІ

Київ • УНН

 • 8120 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Радикальна партія Олега Ляшка посіла третє місце в рейтингу основних замовників джинси в електронних ЗМІ. Такими є результати дослідження матеріалів з ознаками замовності (джинси) на головних стрічках новин у десяти популярних українських інтернет-виданнях, що провів Інститут масової інформації у ІІІ кварталі 2018 року, передає УНН.

РПЛ потрапила до ТОП-3 антирейтингу замовників "джинси" в онлайн-ЗМІ

“Серед політичних матеріалів найбільше джинси стосувалося діяльності партії „За життя“ та її нового члена Віктора Медведчука — 30%, по 7% матеріалів стосувались Олега Ляшка та Юлії Тимошенко”, — йдеться у результатах дослідження.

Також повідомляється, що у ІІІ кварталі 2018 року рівень замовних та неналежно маркованих рекламних матеріалів в інтернет-ЗМІ зріс більш ніж удвічі.

“Якщо в другому кварталі цей показник становив 68 матеріалів, то вже в третьому їх кількість зросла до 159 матеріалів за тиждень моніторингу в десяти інтернет-ЗМІ”, — підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, за даними КВУ, радикали витрачають мільйони гривень платників податків на свою рекламу.

Також нагадаємо, за оцінками політологів, член РПЛ Сергій Рибалка розхитує репутацію всіє партії.

У зв’язку з цим, експерти, навіть, прогнозують виключення Рибалки із фракції радикалів.

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