Развитие альтернативной энергетики в Украине остановилось - С.Арбузов

"Обидно, когда из-за непонимания сложных вопросов власти бросают на произвол судьбы перспективные отрасли. В полной мере это относится к альтернативной энергетике. В то время, как стоимость киловатта от энергии ветра и солнца в развитых странах приближается к традиционным ископаемым источникам, и доля экологически чистой энергии растет в энергетических балансах, в Украине эта отрасль энергетики в упадке", - отметил он.

С.Арбузов продемонстрировал график, на котором видно динамику развития альтернативной энергетики в Украине.

"На графике показано становление альтернативной энергии в Украине. Всего за пять лет производство электроэнергии, произведенной ветрогенераторами и солнечными батареями выросло в 26 раз. По инерции рост наблюдался и в 2014 году, но потом наращивание можностей полностью остановилось. Использование энергии ветра и солнца сейчас на подъеме во всем мире. Кроме Украины. Детально с обзором развития возобновляемой энергетики можно ознакомиться на сайте Ассоциации ИЭСКР, которую я возглавляю", - резюмировал он.