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Розвиток альтернативної енергетики в Україні зупинився - С.Арбузов

Розвиток альтернативної енергетики в Україні зупинився - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 21152 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Після 2014 року розвиток альтернативної енергетики в Україні зупинився. Про це повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов у Facebook, передає УНН.

“Прикро, коли через нерозуміння складних питань влада кидає напризволяще перспективні галузі. Повною мірою це стосується альтернативної енергетики. У той час, як вартість кіловата від енергії вітру і сонця у розвинених країнах наближається до традиційних викопних джерел, і частка екологічно чистої енергії зростає в енергетичних балансах, в Україні ця галузь енергетики в занепаді”, — зазначив він.

С.Арбузов продемонстрував графік, на якому видно динаміку розвитку альтернативної енергетики в Україні.

“На графіку показано становлення альтернативної енергії в Україні. Всього за п’ять років виробництво електроенергії, виробленої вітрогенераторами і сонячними батареями виросло в 26 разів. За інерцією зростання спостерігалося і в 2014 році, але потім нарощування можливостей повністю зупинилося. Використання енергії вітру і сонця зараз на підйомі в усьому світі. Крім України. Детально з оглядом розвитку відновлюваної енергетики можна ознайомитися на сайті Асоціації ІЕСКР, яку я очолюю”, — резюмував він.

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