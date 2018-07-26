Разведка: гражданских в ОРДЛО заставляют копать траншеи и окопы

"Российская оккупационная власть прибегает к принудительному привлечению работников предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях, к выполнению работ по инженерному оборудованию позиций частей и подразделений 1 АК ВС РФ. Гражданские лица привлекаются к работам по оборудованию блиндажей, а также рытью траншей и окопов для так называемых военнослужащих и военной техники. Руководство по своевременному выполнению работ осуществляют российские офицеры из состава командования оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее разведка сообщала, что в течение последних двух месяцев отмечено значительное ухудшение качества продовольствия, поступающего для обеспечения оккупационных войск с РФ.



