Разведка: гражданских в ОРДЛО заставляют копать траншеи и окопы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Российское командование на Донбассе принуждает гражданское население Донбасса к копанию траншей и окопов для боевиков. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Российская оккупационная власть прибегает к принудительному привлечению работников предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях, к выполнению работ по инженерному оборудованию позиций частей и подразделений 1 АК ВС РФ. Гражданские лица привлекаются к работам по оборудованию блиндажей, а также рытью траншей и окопов для так называемых военнослужащих и военной техники. Руководство по своевременному выполнению работ осуществляют российские офицеры из состава командования оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.
Напомним, ранее разведка сообщала, что в течение последних двух месяцев отмечено значительное ухудшение качества продовольствия, поступающего для обеспечения оккупационных войск с РФ.