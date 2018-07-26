Розвідка: цивільних в ОРДЛО примушують копати траншеї та окопи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Російське командування на Донбасі примушує цивільне населення Донбасу до копання траншей та окопів для бойовиків. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Російська окупаційна влада вдається до примусового залучення працівників підприємств, розміщених на тимчасово окупованих територіях, до виконання робіт з інженерного обладнання позицій частин і підрозділів 1 АК ЗС РФ. Цивільні особи залучаються до робіт з обладнання бліндажів, а також копання траншей та окопів для так званих військовослужбовців і військової техніки. Керівництво за своєчасним виконанням робіт здійснюють російські офіцери зі складу командування окупаційних військ", - повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що протягом останніх двох місяців відмічено значне погіршення якості продовольства, яке надходить для забезпечення окупаційних військ з РФ.