Разведка США считает, что КНДР пытается скрыть свои арсеналы с ядерным оружием

КИЕВ. 1 июля. УНН. Разведывательные службы США на основании полученных доказательств пришли к выводу, что КНДР не намерена в полной мере отказываться от своего ядерного арсенала и вместо этого рассматривает способы скрыть количество боеголовок, находящихся в распоряжении, а также свои военные объекты по разработке вооружений. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в спецслужбах, информирует УНН.