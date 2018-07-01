Розвідка США вважає, що КНДР намагається приховати свої арсенали з ядерною зброєю

КИЇВ. 1 липня. УНН. Розвідувальні служби США на підставі отриманих доказів прийшли до висновку, що КНДР не має наміру в повній мірі відмовлятися від свого ядерного арсеналу і замість цього розглядає способи приховати кількість боєголовок, що знаходяться в її розпорядженні, а також свої військові об’єкти по розробці озброєнь. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в спецслужбах, інформує УНН.