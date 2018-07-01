Розвідка США вважає, що КНДР намагається приховати свої арсенали з ядерною зброєю

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 55781 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 114060 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 104722 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 133563 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 108060 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121442 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161749 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190203 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296553 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167363 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.5 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

25 березня, 19:26 • 12938 перегляди
Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

25 березня, 19:45 • 17343 перегляди
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 15946 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 16969 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 12047 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 133567 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 166243 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296554 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226520 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252743 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 32201 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52775 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57373 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55600 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69799 перегляди
Актуальне
Розвідка США вважає, що КНДР намагається приховати свої арсенали з ядерною зброєю

Розвідка США вважає, що КНДР намагається приховати свої арсенали з ядерною зброєю

Київ • УНН

 • 8941 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Розвідувальні служби США на підставі отриманих доказів прийшли до висновку, що КНДР не має наміру в повній мірі відмовлятися від свого ядерного арсеналу і замість цього розглядає способи приховати кількість боєголовок, що знаходяться в її розпорядженні, а також свої військові об’єкти по розробці озброєнь. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в спецслужбах, інформує УНН.

Згідно з отриманими після проведення 12 червня в Сінгапурі американо-північнокорейського саміту даними, Пхеньян готується до того, щоб ввести в оману Вашингтон і приховати справжню кількість ракет і ядерних боєголовок в своєму арсеналі, а також наявність засекречених об’єктів, що використовуються для виробництва ядерного палива. Зокрема, за даними розвідки, КНДР вважає, що США не підозрюють про масштаби їх ядерної та ракетної програм.

Отримані дані, зазначає видання, підтверджують нові, раніше невідомі висновки Розвідувального управління міністерства оборони (РУМО) США, згідно з якими КНДР “навряд чи збирається проводити денуклеаризацію”. Такі оцінки різко контрастують з висловлюваннями президента США Дональда Трампа. Після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином він написав у Twitter, що Пхеньян “більше не становить ядерної загрози”. На нещодавній зустрічі з прихильниками він заявив, що домігся “великого успіху” під час переговорів.

Як говориться в статті, The Washington Post доповнила представлену телекомпанією NBC в п’ятницю інформацію, якою володіє американська розвідка. Пхеньян за останні місяці нарощував виробництво збагаченого урану для створення ядерної зброї, зазначає телекомпанія. Аналітики ЦРУ та інших профільних відомств вважають, що Кім Чен Ин може спробувати ввести США в оману про наявність таких об’єктів в той час як він очікує великих поступок з боку Вашингтона щодо ядерної програми КНДР.

Раніше інтернет-портал 38 North, що діє при вашингтонському Центрі імені Генрі Стімсона, опублікував звіт, в якому йдеться про те, що КНДР продовжує вести активні роботи з розвитку інфраструктури ядерного центру Йонбьон в районі Пхеньяна. Зокрема, згідно з цими даними, було побудовано кілька непромислових будівель невідомого призначення. Крім того, поруч з експериментальним легководним реактором на території цього комплексу було завершено будівництво великого інженерного центру.

У центрі Йонбьон розташовані завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт, побудований фахівцями КНДР в 1986 році. За оцінкою експертів, за один рік тут можна отримати досить матеріалів для виготовлення кількох ядерних зарядів.

Як повідомляв УНН, у США запідозрили Кім Чен Ина в спробах приховати дані про секретні ядерні об’єкти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.53
Bitcoin
$87,293.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,052.61