Розвідка США вважає, що КНДР намагається приховати свої арсенали з ядерною зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Розвідувальні служби США на підставі отриманих доказів прийшли до висновку, що КНДР не має наміру в повній мірі відмовлятися від свого ядерного арсеналу і замість цього розглядає способи приховати кількість боєголовок, що знаходяться в її розпорядженні, а також свої військові об’єкти по розробці озброєнь. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в спецслужбах, інформує УНН.
Згідно з отриманими після проведення 12 червня в Сінгапурі американо-північнокорейського саміту даними, Пхеньян готується до того, щоб ввести в оману Вашингтон і приховати справжню кількість ракет і ядерних боєголовок в своєму арсеналі, а також наявність засекречених об’єктів, що використовуються для виробництва ядерного палива. Зокрема, за даними розвідки, КНДР вважає, що США не підозрюють про масштаби їх ядерної та ракетної програм.
Отримані дані, зазначає видання, підтверджують нові, раніше невідомі висновки Розвідувального управління міністерства оборони (РУМО) США, згідно з якими КНДР “навряд чи збирається проводити денуклеаризацію”. Такі оцінки різко контрастують з висловлюваннями президента США Дональда Трампа. Після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином він написав у Twitter, що Пхеньян “більше не становить ядерної загрози”. На нещодавній зустрічі з прихильниками він заявив, що домігся “великого успіху” під час переговорів.
Як говориться в статті, The Washington Post доповнила представлену телекомпанією NBC в п’ятницю інформацію, якою володіє американська розвідка. Пхеньян за останні місяці нарощував виробництво збагаченого урану для створення ядерної зброї, зазначає телекомпанія. Аналітики ЦРУ та інших профільних відомств вважають, що Кім Чен Ин може спробувати ввести США в оману про наявність таких об’єктів в той час як він очікує великих поступок з боку Вашингтона щодо ядерної програми КНДР.
Раніше інтернет-портал 38 North, що діє при вашингтонському Центрі імені Генрі Стімсона, опублікував звіт, в якому йдеться про те, що КНДР продовжує вести активні роботи з розвитку інфраструктури ядерного центру Йонбьон в районі Пхеньяна. Зокрема, згідно з цими даними, було побудовано кілька непромислових будівель невідомого призначення. Крім того, поруч з експериментальним легководним реактором на території цього комплексу було завершено будівництво великого інженерного центру.
У центрі Йонбьон розташовані завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт, побудований фахівцями КНДР в 1986 році. За оцінкою експертів, за один рік тут можна отримати досить матеріалів для виготовлення кількох ядерних зарядів.
Як повідомляв УНН, у США запідозрили Кім Чен Ина в спробах приховати дані про секретні ядерні об’єкти.