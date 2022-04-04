Расстрел водителя эвакуационного автобуса в оккупированной Балаклее: открыто производство

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"По данным следствия, во временно оккупированную Балаклею Изюмского района Харьковской области было направлено колонну автобусов для эвакуации мирного населения. 3 апреля около 16:00 российские военнослужащие обстреляли один из автобусов из автоматического оружия. В результате погиб водитель. Устанавливаются сведения о пострадавших", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).