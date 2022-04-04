Расстрел водителя эвакуационного автобуса в оккупированной Балаклее: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Из-за вражеского обстрела эвакуационного автобуса в оккупированной Балаклее Харьковской области, в результате которого погиб водитель, открыли уголовное производство, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По данным следствия, во временно оккупированную Балаклею Изюмского района Харьковской области было направлено колонну автобусов для эвакуации мирного населения. 3 апреля около 16:00 российские военнослужащие обстреляли один из автобусов из автоматического оружия. В результате погиб водитель. Устанавливаются сведения о пострадавших", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Детали
По факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).