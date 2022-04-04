Розстріл водія евакуаційного автобуса в окупованій Балаклії: відкрито провадження

Цитата

"За даними слідства, до тимчасово окупованої Балаклії Ізюмського району Харківської області було направлено колону автобусів для евакуації мирного населення. 3 квітня близько 16:00 російські військовослужбовці обстріляли один із автобусів з автоматичної зброї. Внаслідок цього загинув водій. Наразі встановлюються відомості щодо потерпілих", - повідомили в ОФісі Генпрокурора.

Деталі

За фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).