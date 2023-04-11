Расследование в США утечки документов может занять месяцы - СNN

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. По словам трех официальных лиц США, межведомственное расследование возглавляет Управление разведки и безопасности Пентагона и на его завершение могут уйти месяцы. В основном оно будет изучать, были ли какие-то источники и методы скомпрометированы после того, как документы, многие из которых обозначены как «Совершенно секретно», были размещены на платформе социальных сетей в начале этого года, пишет СNN, передает УНН.

Детали

По словам официальных лиц, за работу со стороны Пентагона будет отвечать Миланси Харрис, заместитель заместителя министра обороны по разведке и безопасности. Следствие также попытается определить масштабы утечки, поскольку официальные лица пока не знают, была ли она локализована или в сети все еще циркулируют секретные документы.

По словам одного высокопоставленного представителя Пентагона, усилия Пентагона не сосредоточены на источнике утечки. Заместитель госсекретаря Венди Шерман возглавит дипломатический ответ на утечку документов американской разведки.

"Слишком много людей имеют доступ к очень конфиденциальной информации", - сказал CNN высокопоставленный чиновник США, отметив, что "тысячи" людей, вероятно, видели эти документы до того, как они попали в Интернет.

Различные пакеты документов появлялись в сети поэтапно, некоторые из них были опубликованы более месяца назад, но стали широко известны только в конце прошлой недели. На данный момент высокопоставленные чиновники министерства обороны не имеют никакого представления о том, кто мог стоять за утечкой. В последние дни некоторые эксперты предполагали, что это мог быть ребенок чиновника Пентагона, который хотел похвастаться перед своими друзьями в Discord, социальной сети и игровой платформе, где документы впервые появились в начале этого года.

Но это все равно не объясняет, почему документы были изъяты из Пентагона, говорят чиновники. Просочившиеся материалы представляют собой фотографии документов, которые были смяты, будто они были свернуты и засунуты в карман.

Чиновники Пентагона были предупреждены, что все, что они скажут о ситуации, может быть использовано в рамках уголовного расследования, заявили официальные лица, поэтому официальные лица крайне осторожны с тем, как они описывают просочившиеся документы.

Однако официальные лица, знакомые с ситуацией, сообщают CNN, что документы, по-видимому, являются частью ежедневного брифинга разведки, подготовленного для высших руководителей Пентагона, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

«Это неудобно», — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны, добавив, что из отдела связи Министерства обороны в Белом доме поступили строгие указания быть более осторожными с социальными сетями и отслеживать секретные материалы.

По словам представителя министерства обороны, Объединенный штаб, в который входит высшее руководство министерства обороны в военной форме, консультирующее президента, изучает свои списки рассылки, чтобы выяснить, кто получает эти отчеты. На многих документах были пометки, указывающие на то, что они были сделаны разведывательным подразделением Объединенного штаба, известным как J2.

По словам официальных лиц, следователи, безусловно, будут изучать журналы принтеров за последние несколько месяцев, что потенциально может ограничить круг подозреваемых.

"Вы можете печатать совершенно секретные документы, но только на принтере, подключенном к сети с совершенно секретными компьютерами", – сказал один из высокопоставленных американских чиновников. По словам другого высокопоставленного представителя Пентагона, у каждого принтера есть уникальный идентификатор, и все, что напечатано, можно отследить.

По словам другого официального представителя США, фотографии появившихся в Интернете распечатанных документов также будут тщательно изучены в отношении любых маркировок, которые могли бы идентифицировать принтер, из которого они были напечатаны.

Дополнение

Некоторые из просочившихся документов выявили масштабы подслушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Южнокорейские официальные лица публично гневно отреагировали на просочившиеся документы, в которых с подробностью описан разговор между двумя высокопоставленными представителями национальной безопасности Южной Кореи об обеспокоенности Совета национальной безопасности страны по поводу запроса США на поставку боеприпасов.

Как ранее сообщал CNN, один просочившийся документ, в котором перечислены данные о российских и украинских потерях в ходе войны в Украине, был изменен в последние недели, чтобы более чем вдвое сократить количество погибших россиян, прежде чем был распространен на пророссийских каналах Telegram.

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