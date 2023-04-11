Розслідування у США витоку документів може зайняти місяці - СNN

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За словами офіційних осіб, за роботу з боку Пентагону відповідатиме Мілансі Харріс, заступник заступника міністра оборони з розвідки та безпеки. Слідство також спробує визначити масштаби витоку, оскільки офіційні особи поки не знають, чи вона була локалізована чи в мережі все ще циркулюють секретні документи.

За словами одного високопоставленого представника Пентагону, зусилля Пентагону не зосереджені на джерелі витоку. Заступник держсекретаря Венді Шерман очолить дипломатичну відповідь на витік документів американської розвідки.

"Занадто багато людей мають доступ до дуже конфіденційної інформації", - сказав CNN високопосадовець США, зазначивши, що "тисячі" людей, ймовірно, бачили ці документи до того, як вони потрапили до Інтернету.

Різні пакети документів з'являлися в мережі поетапно, деякі з них були опубліковані більше місяця тому, але стали широко відомі лише наприкінці минулого тижня. На даний момент високопосадовці міністерства оборони не мають жодного уявлення про те, хто міг стояти за витоком. В останні дні деякі експерти припускали, що це могла бути дитина чиновника Пентагону, яка бажала похвалитися перед своїми друзями в Discord, соціальній мережі та ігровій платформі, де документи вперше з'явилися на початку цього року.

Але це все одно не пояснює, чому документи вилучили з Пентагону, кажуть чиновники. Матеріали, що просочилися, являють собою фотографії документів, які були зім'яті, ніби вони були згорнуті і засунуті в кишеню.

Посадовці Пентагону були попереджені, що все, що вони скажуть про ситуацію, може бути використане в рамках кримінального розслідування, заявили офіційні особи, тому офіційні особи вкрай обережні з тим, як вони описують документи, що просочилися.

Проте офіційні особи, знайомі із ситуацією, повідомляють CNN, що документи, мабуть, є частиною щоденного брифінгу розвідки, підготовленого для вищих керівників Пентагону, включаючи голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

«Це незручно», — сказав високопоставлений представник міністерства оборони, додавши, що з відділу зв'язку Міністерства оборони у Білому домі надійшли суворі вказівки бути обережнішими з соціальними мережами та відстежувати секретні матеріали.

За словами представника міністерства оборони, Об'єднаний штаб, до складу якого входить найвище керівництво міністерства оборони у військовій формі, яке консультує президента, вивчає свої списки розсилки, щоб з'ясувати, хто отримує ці звіти. На багатьох документах були позначки, що вказували на те, що вони були зроблені розвідувальним підрозділом Об'єднаного штабу, відомим як J2.

За словами офіційних осіб, слідчі, безперечно, вивчатимуть журнали принтерів за останні кілька місяців, що потенційно може обмежити коло підозрюваних.

"Ви можете друкувати абсолютно секретні документи, але тільки на принтері, підключеному до мережі з абсолютно секретними комп'ютерами", - сказав один із високопоставлених американських чиновників. За словами іншого високопоставленого представника Пентагону, кожен принтер має унікальний ідентифікатор, і все, що надруковано, можна відстежити.

За словами іншого офіційного представника США, фотографії роздрукованих документів, які з'явилися в Інтернеті, також будуть ретельно вивчені щодо будь-яких маркувань, які могли б ідентифікувати принтер, з якого вони були надруковані.

Доповнення

Деякі з документів, що просочилися, виявили масштаби підслуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

Південнокорейські офіційні особи публічно гнівно відреагували на документи, що просочилися, в яких з подробицею описана розмова між двома високопоставленими представниками національної безпеки Південної Кореї щодо стурбованості Ради національної безпеки країни з приводу запиту США на постачання боєприпасів.

Як раніше повідомляв CNN, один документ, що просочився, в якому перераховані дані про російські та українські втрати в ході війни в Україні, було змінено в останні тижні, щоб більш ніж удвічі скоротити кількість загиблих росіян, перш ніж був поширений на проросійських каналах Telegram.