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Расследование катастрофы Су-27: подозревают ошибку пилота

Расследование катастрофы Су-27: подозревают ошибку пилота

Киев  •  УНН

 • 26629 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Комиссия, занимающаяся расследованием крушения самолета Су-27 во время международных учений в Украине, не исключает ошибки пилота. Об этом УНН сообщил источник в Минобороны.

На сегодняшний день, согласно Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов расследование авиационной катастрофы с воздушным судном Су 27 осуществляет комиссия Главной инспекции Министерства обороны, пояснил собеседник агентства.

"Сейчас изучаются данные бортовых самописцев и записи разговоров пилота с наземными службами. Что касается квалификации пилота, она не вызывает никаких сомнений - у него тысячи часов в воздухе, однако есть один нюанс - наибольшую часть своих летных часов он налетал на самолете МиГ, а Су - 27 значительно более тяжелая машина. Поэтому комиссия не может исключать ошибки пилота. Хотя окончательных выводов еще нет", - сообщил источник в Минобороны.

Комиссия должна закончить свою работу 20 - 25 декабря этого года

Напомним, что учебно-боевой Су-27, в кабине которого находились Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время ознакомительного полета в рамках учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области. В результате падения самолета оба пилота погибли.

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