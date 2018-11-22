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Розслідування катастрофи Су-27: підозрюють помилку пілота

Розслідування катастрофи Су-27: підозрюють помилку пілота

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Комісія, що займається розслідуванням падіння літака Су-27 під час міжнародних навчань в Україні, не виключає помилку пілота. Про це УНН повідомило джерело у Міноборони.

На сьогоднішній день, згідно Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів розслідування авіаційної катастрофи з повітряним судном Су 27 здійснює комісія Головної інспекції Міністерства оборони, пояснив співрозмовник агентства.

"Зараз вивчаються дані бортових самописців та записи розмов пілота з наземними службами. Що стосується кваліфікації пілота, вона не викликає жодних сумнівів - в нього тисячі годин в повітрі, однак є один нюанс, - найбільшу частину своїх льотних годин він налітав на літаку МІГ, а Су - 27 значно важча машина. Тому комісія не може виключати помилку пілота. Хоча остаточних висновків ще нема", - повідомив співрозмовник у Міноборони.

Комісія повинна закінчити свою роботу 20 - 25 грудня цього року

Нагадаємо, що навчально-бойовий Су-27, в кабіні якого знаходилися Іван Петренко та американський льотчик Сет Нерінг, розбився під час ознайомчого польоту у рамках навчань "Чисте небо-2018" на території Вінницької області. У результаті падіння літака обидва пілоти загинули.

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