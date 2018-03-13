Разработчик "Новичка": Скрипаль и его дочь не имеют шансов выздороветь

"Лекарства не существует. Есть антидоты, но ... они (Скрипач и его дочь - ред) останутся недееспособными на всю жизнь", - заявил Мирзаянов в интервью одному из телеканалов из своего дома в Нью-Джерси.

Он отметил, что "Новичок" настолько мощный, что применение даже очень небольших его доз может в течение многих лет представлять угрозу для здоровья людей вблизи зоны поражения. По его мнению, под действие паралитика могло попасть еще много людей в Солсбери.

Бывший советский ученый заявил, что советы ведомств по охране здоровья, включая глажку одежды и герметизацию, были "недостаточными" и подтвердил, что сотни людей могут оказаться под угрозой.

Отвечая на вопрос, считает ли он себя виновным за участие в разработке "Новичка", он заявил: "Я участвовал в этом криминале, из-за чего я, пожалуй, самый ярый враг этого химического оружия".

Кроме этого, пишет издание, Мирзаянов утверждает, что только Россия может быть причастна к отравлению.

По его словам, даже существование "Новичка", не говоря уже о его формулах, было сверхсекретным, что делает "немыслимым" то, что другая страна или террористическая группа имели доступ или возможность его производства.

"Только Россия могла бы сделать это. Они никогда его не отдали бы", - сказал он.

Российский ученый, который покинул родину еще в 1995 году, обнаружил существование семейства нервного паралитика "Новичок" еще в 1992 году, но, по его словам, в то время о веществе было известно так мало, что оно не была запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия.

Мирзаянов сделал его замечательным средством для убийств, сказал он, поскольку российские силовые структуры считают, что его следы нельзя проследить в Москву.

"Его можно доставить многими способами, но, скорее всего, его передали в аэрозольной банке", - сказал он.

Разработчик добавил, что средства могло быть немного: "Даже 10 граммов было бы слишком. Летом, возможно, всего двух граммов было бы достаточно, чтобы убить 500 человек".

Это, безусловно, было бы сделано в России, добавил Мирзаянов.

"Они могут отправить его куда угодно через дипломатическую почту", - сказал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию предоставить образцы вещества, которым отравили Скрипаля.

Как сообщал УНН, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента. Если не будет ответа, что заслуживает доверия, отравления Скрипаля будут считать противозаконным использованием силы Российским государством на территории Великобритании.