Розробник “Новачка”: Скрипаль та його донька не мають шансів одужати

“Ліків не існує. Є антидоти, але ... вони (Скрипаль та його дочка — ред) залишаться недієздатними на все життя”, — заявив Мірзаянов в інтерв’ю одному з телеканалів зі свого будинку в Нью-Джерсі.

Він зазначив, що “Новачок” настільки потужний, що застосування навіть надзвичайно невеликих його доз може протягом багатьох років становити загрозу для здоров’я людей поблизу зони ураження. На його думку, під дію паралітику могло потрапити ще багато людей у Солсбері.

Колишній радянський вчений заявив, що поради відомств з охорони здоров’я, включаючи прасування одягу та герметизацію, були “недостатніми” та підтвердив, що сотні людей можуть опинитися під загрозою.

Відповідаючи на запитання, чи він вважає себе винним через участь у розробці “Новачка”, він заявив: “Я брав участь у цьому криміналі, через що я, мабуть, найзапекліший ворог цієї хімічної зброї".

Крім цього, пише видання, Мірзаянов стверджує, що лише Росія може бути причетна до отруєння.

За його словами, навіть існування “Новачка”, не кажучи вже про його формули, було надсекретним, що робить “немислимим” те, що інша країна чи терористична група мали доступ або змогу його виробництва.

“Тільки Росія могла б зробити це. Вони ніколи його не віддали б”, — сказав він.

Російський вчений, який покинув батьківщину ще в 1995 році, виявив існування сімейства нервового паралітика “Новачок” ще у 1992 році, але, за його словами, на той час про речовину було відомо так мало, що вона не була заборонена Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Мірзаянов зробив його чудовим засобом для вбивств, сказав він, оскільки російські силові структури вважають, що його сліди не можна простежити до Москви.

“Його можна доставити багатьма способами, але, швидше за все, його передали в аерозольній банці”, — сказав він.

Розробник додав, що речовини могло бути небагато: "Навіть 10 грамів було б занадто. Влітку, можливо, всього двох грамів було б достатньо, щоб убити 500 людей“.

Він, безумовно, був би зроблений в Росії, додав Мірзаянов.

“Вони можуть відправити його куди завгодно через дипломатичну пошту”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Велику Британію надати зразки речовини, яким отруїли Скрипаля.

Як повідомляв УНН, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення щодо інциденту. Якщо не буде відповіді, що заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля вважатимуть протизаконним використанням сили Російською державою на території Великої Британії.