Разрыв дипотношений с РФ не включен в законопроект о реинтеграции - депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В законопроекте о реинтеграции Донбасса не включено обращение в Кабинет министров об инициировании разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом сказал журналистам народный депутат Украины от БПП Иван Винник, передает УНН.
"Сознательно мы не включили обращение в Кабинет министров инициировать разрыв дипломатических отношений. Потому что факт установления дипломатических отношений это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а именно министра иностранных дел", - сказал он.
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Винник пояснил, что это сделано для того, чтобы никто в дальнейшем не смог обжаловать, в том числе, в Конституционный суд неконституционность законопроекта о реинтеграции Донбасса или отдельных его положений.
"Потому что Конституция Украины гарантирует независимость ветвей власти. И любое нарушение этих норм может считаться формой неконституционных правоотношений и в связи с этим законодательный акт может быть признан незаконным или неконституционным", - добавил нардеп.
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Ранее народный депутат Украины от БПП Иван Винник заявил, что в проекте закона о реинтеграции Донбасса датой начала оккупации определено 20 февраля 2014 года.