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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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13:18 • 66165 просмотра

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13:14 • 57168 просмотра

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11:14 • 96780 просмотра

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Разрыв дипотношений с РФ не включен в законопроект о реинтеграции - депутат

Разрыв дипотношений с РФ не включен в законопроект о реинтеграции - депутат

Киев  •  УНН

 • 9351 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В законопроекте о реинтеграции Донбасса не включено обращение в Кабинет министров об инициировании разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом сказал журналистам народный депутат Украины от БПП Иван Винник, передает УНН.

"Сознательно мы не включили обращение в Кабинет министров инициировать разрыв дипломатических отношений. Потому что факт установления дипломатических отношений это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а именно министра иностранных дел", - сказал он.

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Винник пояснил, что это сделано для того, чтобы никто в дальнейшем не смог обжаловать, в том числе, в Конституционный суд неконституционность законопроекта о реинтеграции Донбасса или отдельных его положений.

"Потому что Конституция Украины гарантирует независимость ветвей власти. И любое нарушение этих норм может считаться формой неконституционных правоотношений и в связи с этим законодательный акт может быть признан незаконным или неконституционным", - добавил нардеп.

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Ранее народный депутат Украины от БПП Иван Винник заявил, что в проекте закона о реинтеграции Донбасса датой начала оккупации определено 20 февраля 2014 года.

Украинские Национальные Новости

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