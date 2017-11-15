Розрив дипвідносин з РФ не включений до законопроекту про реінтеграцію - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У законопроекті про реінтеграцію Донбасу не включене звернення до Кабінету міністрів про ініціювання розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Про це сьогодні сказав журналістам народний депутат України від БПП Іван Винник, передає УНН.
“Свідомо ми не включили звернення до Кабінету міністрів ініціювати розрив дипломатичних відносин. Тому що факт встановлення дипломатичних відносин це винятково повноваження виконавчої гілки влади, а саме міністра закордонних справ”, — сказав він.
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Вінник пояснив, що це зроблено для того, аби ніхто в подальшому не зміг оскаржити, в тому числі, до Конституційного суду неконституційність законопроекті про реінтеграцію Донбасу чи окремих його положень.
“Тому що Конституція України гарантує незалежність гілок влади. І будь-яке порушення цих норм може вважатися формою неконституційних правовідносин і у зв’язку з цим законодавчий акт може бути визнаний незаконним або неконституційним”, — додав нардеп.
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Раніше народний депутат України від БПП Іван Вінник заявив, що у проекті закону про реінтеграцію Донбасу датою початку окупації визначено 20 лютого 2014 року.