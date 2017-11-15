Розрив дипвідносин з РФ не включений до законопроекту про реінтеграцію - депутат

“Свідомо ми не включили звернення до Кабінету міністрів ініціювати розрив дипломатичних відносин. Тому що факт встановлення дипломатичних відносин це винятково повноваження виконавчої гілки влади, а саме міністра закордонних справ”, — сказав він.

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Вінник пояснив, що це зроблено для того, аби ніхто в подальшому не зміг оскаржити, в тому числі, до Конституційного суду неконституційність законопроекті про реінтеграцію Донбасу чи окремих його положень.

“Тому що Конституція України гарантує незалежність гілок влади. І будь-яке порушення цих норм може вважатися формою неконституційних правовідносин і у зв’язку з цим законодавчий акт може бути визнаний незаконним або неконституційним”, — додав нардеп.

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Раніше народний депутат України від БПП Іван Вінник заявив, що у проекті закону про реінтеграцію Донбасу датою початку окупації визначено 20 лютого 2014 року.