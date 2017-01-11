Началло работу подразделение Frontex по депортации мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Агентстве ЕС по охране внешних границ Frontex начало работу оперативное подразделение по возврату мигрантов, не имеющих права на получение убежища в странах Евросоюза. Как сообщили во вторник, 10 января, в агентстве, около 690 сотрудников подразделения призваны помогать в организации и осуществлении депортации государствам, которые больше всего в ЕС страдают от наплыва беженцев, передает УНН со ссылкой на Deutsche Wellle .
"Это важно прежде всего для Греции и Италии, которые в прошлом столкнулись с рекордным количеством беженцев", - отметил руководитель Frontex Фабрис Леггери.
При возвращении мигрантов в страны происхождения нередко возникают сложности. В прошлом году Frontex координировал возвращение 10700 мигрантов.
Предполагается, что сотрудники подразделения в случае необходимости смогут также работать в третьих странах.
Напомним, о реформе и расширение Frontex стало известно летом 2016 года. В структуре новой службы тогда запланировали 1000 постоянных работников. Кроме того, в рамках ее работы будет работать пул пограничников с 1500 человек, которые в течение нескольких дней смогут быть задействованы в любой точке ЕС. Также предполагается, что государства-члены ЕС смогут запрашивать помощь вновь органа в случае чрезвычайных ситуаций.