Началло работу подразделение Frontex по депортации мигрантов

КИЕВ. 11 января. УНН. В Агентстве ЕС по охране внешних границ Frontex начало работу оперативное подразделение по возврату мигрантов, не имеющих права на получение убежища в странах Евросоюза. Как сообщили во вторник, 10 января, в агентстве, около 690 сотрудников подразделения призваны помогать в организации и осуществлении депортации государствам, которые больше всего в ЕС страдают от наплыва беженцев, передает УНН со ссылкой на Deutsche Wellle .