Розпочав роботу підрозділ Frontex з депортації мігрантів

“Це важливо передусім для Греції та Італії, які минулого зіткнулися з рекордною кількістю біженців”, — зазначив керівник Frontex Фабріс Леггері..

При поверненні мігрантів до країн походження нерідко виникають складнощі. Минулого року Frontex координував повернення 10 700 мігрантів.

Передбачається, що співробітники підрозділу в разі необхідності зможуть також працювати в третіх країнах.

Нагадаємо, про реформу і розширення Frontex стало відомо влітку 2016 року. У структурі нової служби тоді запланували 1000 постійних працівників. Крім того, в рамках її роботи працюватиме пул прикордонників з 1500 осіб, які протягом кількох днів зможуть бути задіяні у будь-якій точці ЄС. Також передбачається, що держави-члени ЄС зможуть запитувати допомогу новоствореного органа у випадку надзвичайних ситуацій.