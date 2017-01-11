Розпочав роботу підрозділ Frontex з депортації мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. В Агентстві ЄС з охорони зовнішніх кордонів Frontex розпочав роботу оперативний підрозділ з повернення мігрантів, які не мають права на отримання притулку в країнах Євросоюзу. Як повідомили у вівторок, 10 січня, в агентстві, близько 690 співробітників підрозділу покликані допомагати в організації та здійсненні депортації державам, які найбільше в ЄС потерпають від напливу біженців, передає УНН з посиланням на Deutsche Wellle.
“Це важливо передусім для Греції та Італії, які минулого зіткнулися з рекордною кількістю біженців”, — зазначив керівник Frontex Фабріс Леггері..
При поверненні мігрантів до країн походження нерідко виникають складнощі. Минулого року Frontex координував повернення 10 700 мігрантів.
Передбачається, що співробітники підрозділу в разі необхідності зможуть також працювати в третіх країнах.
Нагадаємо, про реформу і розширення Frontex стало відомо влітку 2016 року. У структурі нової служби тоді запланували 1000 постійних працівників. Крім того, в рамках її роботи працюватиме пул прикордонників з 1500 осіб, які протягом кількох днів зможуть бути задіяні у будь-якій точці ЄС. Також передбачається, що держави-члени ЄС зможуть запитувати допомогу новоствореного органа у випадку надзвичайних ситуацій.