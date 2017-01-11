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Розпочав роботу підрозділ Frontex з депортації мігрантів

Розпочав роботу підрозділ Frontex з депортації мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. В Агентстві ЄС з охорони зовнішніх кордонів Frontex розпочав роботу оперативний підрозділ з повернення мігрантів, які не мають права на отримання притулку в країнах Євросоюзу. Як повідомили у вівторок, 10 січня, в агентстві, близько 690 співробітників підрозділу покликані допомагати в організації та здійсненні депортації державам, які найбільше в ЄС потерпають від напливу біженців, передає УНН з посиланням на Deutsche Wellle.

“Це важливо передусім для Греції та Італії, які минулого зіткнулися з рекордною кількістю біженців”, — зазначив керівник Frontex Фабріс Леггері..

При поверненні мігрантів до країн походження нерідко виникають складнощі. Минулого року Frontex координував повернення 10 700 мігрантів.

Передбачається, що співробітники підрозділу в разі необхідності зможуть також працювати в третіх країнах.

Нагадаємо, про реформу і розширення Frontex стало відомо влітку 2016 року. У структурі нової служби тоді запланували 1000 постійних працівників. Крім того, в рамках її роботи працюватиме пул прикордонників з 1500 осіб, які протягом кількох днів зможуть бути задіяні у будь-якій точці ЄС. Також передбачається, що держави-члени ЄС зможуть запитувати допомогу новоствореного органа у випадку надзвичайних ситуацій.

 

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