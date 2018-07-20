Размер субсидий в июне уменьшился почти на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В июне украинцы получали на 40% меньшие субсидии. Об этом сообщили в Госстате, передает УНН.
"В июне 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 млн 609,2 тыс. домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии уменьшился на 38,9% и составил 100,7 грн по сравнению с июнем 2017 года", - говорится в сообщении.
Всего, в I полугодии домохозяйствам назначено субсидий на 667,3 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года - 2 млрд 740,3 млн грн.
Кроме того, в I полугодии 563,3 тыс. домохозяйств были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилось на 6,8%.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июне 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,3% и составил 3 054,9 грн.
В I полугодии домохозяйства получили субсидий наличными на 1 млрд 194,2 млн грн, за соответствующий период 2017 года - 1 млрд 10,8 млн грн.
Напомним, министр социальной политики Андрей Рева заявил об остановке притока новых субсидиантов.