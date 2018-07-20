Розмір субсидій у червні зменшився майже на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У червні українці отримували на 40% менші субсидії. Про це повідомили у Держстаті, передає УНН.
“У червні 2018 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 1 млн 609,2 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії зменшився на 38,9% і становив 100,7 грн, порівняно із червнем 2017 року”, — сказано у повідомленні.
Загалом, у І півріччі домогосподарствам призначено субсидій на 667,3 млн грн, у відповідному періоді 2017 року — 2 млрд 740,3 млн грн.
Крім того, у І півріччі 563,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Кількість таких домогосподарств, порівняно з відповідним періодом 2017 року збільшилася на 6,8%.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2018 року збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 6,3% і становив 3 054,9 грн.
У І півріччі домогосподарства отримали субсидій готівкою на 1 млрд 194,2 млн грн, за відповідний період 2017 року — 1 млрд 10,8 млн грн.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про зупинку притоку нових субсидіантів.