Размер штрафа за незаконную вырубку елок составляет около 1900 грн

Согласно приложению 1 к постановлению Кабмина от 23.07.2008 № 665 возмещается вред за незаконную вырубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года в декабре-январе. Размер штрафа зависит от диаметра срезанного дерева и составляет от 399,27 грн до 1806,24 грн.

Размер ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие незаконной вырубки хвойных деревьев в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда (постановление КМУ от 24.07.2013 № 541) составляет от 246 грн до 1122 грн. За вырубку хвойных деревьев в пределах городов и других населенных пунктов от 1152 грн до 1852 грн.

Также отмечается, что согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях лесонарушители платят еще и штраф за незаконную рубку хвойных деревьев в размере от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 грн), а должностные лица от семи до двенадцати необлагаемых минимумов (119-204 грн).

Статьей 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка леса" определено, что незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, причинившая существенный вред, а также совершение таких действий в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда или в других особо охраняемых лесах - наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов (5100-8500 грн) доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы н а тот же срок.

Напомним, государственные лесохозяйственные предприятия начинают реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов.