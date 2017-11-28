Розмір штрафу за незаконну вирубку ялинок становить близько 1900 грн

Відповідно до додатку 1 до постанови Кабміну від 23.07.2008 № 665 відшкодовується шкода за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року в грудні-січні. Розмір штрафу залежить від діаметра зрізаного дерева та становить від 399,27 грн до 1806,24 грн.

Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного вирубування хвойних дерев у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (постанова КМУ від 24.07.2013 № 541) складає від 246 грн до 1122 грн. За вирубку хвойних дерев у межах міст та інших населених пунктів від 1152 грн до 1852 грн.

Також зазначається, що згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення лісопорушники сплачують ще й штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн), а посадові особи від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів (119-204 грн).

Статтею 246 Кримінального кодексу України “Незаконна порубка лісу” визначено, що незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах — карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 грн) доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, державні лісогосподарські підприємства розпочинають реалізацію новорічних ялинок, які заготовляються на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів.