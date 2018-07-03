Размер алиментов увеличен до прожиточного минимума - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Закон, который был принят сегодня ВР и касающийся усиления ответственности за неуплату алиментов поднимает их размер к прожиточному минимуму. Об этом в кулуарах парламента заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
"Что касается размера алиментов - это закон фактически устанавливает увеличение минимального размера алиментов до прожиточному минимуму. Второе - это закон определяет механизмы стимулирования погашения долгов (по алиментам - ред.). Если алименты не выплачиваются более года, то они автоматически перечисляются в пользу ребенка на 20% (увеличивается сумму долга на 20% - ред.), более 2 лет - 30%, свыше 3 лет на 50% ", - сообщил П.Петренко.
Напомним, Верховная Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов. Парламентарии 230 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.