Размер алиментов увеличен до прожиточного минимума - Минюст

"Что касается размера алиментов - это закон фактически устанавливает увеличение минимального размера алиментов до прожиточному минимуму. Второе - это закон определяет механизмы стимулирования погашения долгов (по алиментам - ред.). Если алименты не выплачиваются более года, то они автоматически перечисляются в пользу ребенка на 20% (увеличивается сумму долга на 20% - ред.), более 2 лет - 30%, свыше 3 лет на 50% ", - сообщил П.Петренко.



Напомним, Верховная Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов. Парламентарии 230 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.



