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Розмір аліментів збільшено до прожиткового мінімуму – Мін'юст

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Закон, проголосований ВР сьогодні, стосується посилення відповідальності за несплату аліментів та піднімає їх розмір до прожиткового мінімуму. Про це в кулуарах парламенту заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

"Що стосується розміру аліментів – цей закон фактично встановлює збільшення мінімального розміру аліментів до прожиткового мінімуму. Друге – цей закон визначає механізми стимулювання погашення боргів (по аліментах – ред.). Якщо аліменти не сплачуються більше року, то вони автоматично перераховуються на користь дитини на 20% (збільшується суму боргу на 20% - ред.), понад 2 роки – 30%, понад 3 роки на 50%", - повідомив П.Петренко.

Нагадаємо, Верховна Рада посилила відповідальність за несплату аліментів. Парламентарі 230 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект.

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