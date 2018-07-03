Розмір аліментів збільшено до прожиткового мінімуму – Мін'юст

"Що стосується розміру аліментів – цей закон фактично встановлює збільшення мінімального розміру аліментів до прожиткового мінімуму. Друге – цей закон визначає механізми стимулювання погашення боргів (по аліментах – ред.). Якщо аліменти не сплачуються більше року, то вони автоматично перераховуються на користь дитини на 20% (збільшується суму боргу на 20% - ред.), понад 2 роки – 30%, понад 3 роки на 50%", - повідомив П.Петренко.



Нагадаємо, Верховна Рада посилила відповідальність за несплату аліментів. Парламентарі 230 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект.



