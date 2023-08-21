Разворовали 12,6 млн грн на "скорых": подозревают руководство "Киевмедспецтранса" и ряд предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Руководство КО “Киевмедспецтранс” и директоров ряда предприятий заподозрили в хищении 12, 6 млн грн на каретах “скорых”, передает УНН с ссылкой на прокуратуру Киева.
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"... в уголовном производстве о завладении 12, 6 млн грн бюджетных средств, выделенных за закупку запчастей для машин скорой медицинской помощи, сообщено о подозрении 10 участникам организованной группы — директору, двум заместителям, начальнику службы материально-технического обеспечения коммунального объединения, пяти директорам подконтрольных предприятий и еще одному участнику, который контролировал их деятельность (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Согласно материалам следствия, служебные лица КО “Киевмедспецтранс” организовали схему по присвоению бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования и качественного предоставления услуг в сфере обеспечения города Киева каретами скорой медицинской помощи.
Должностные лица КО “Киевмедспецтранс” в соучастии с директорами пяти фирм и одного предпринимателя создали сеть подконтрольных предприятий, которые получали победу в закупках автозапчастей к автомобилям скорой медицинской помощи. В дальнейшем фирмы поставляли их коммунальному объединению по завышенным ценам.
Всего установлены факты проведения 22 закупок электрического оборудования и запчастей для карет скорой медицинской помощи по завышенным ценам.
По результатам проведения комплексной товароведческой и судебной экономической экспертизы установлено завышение цен на сумму более 12, 6 млн грн.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Добавим
По данным прокуратуры, на настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения участникам организованной группы, предъявлении гражданского иска и отстранении должностных лиц от занимаемых должностей.
Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.