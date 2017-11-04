Розенко: требовать вернуть субсидию можно только через суд

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55699 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123249 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105454 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108109 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106731 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100037 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105017 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102439 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145096 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116363 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Розенко: требовать вернуть субсидию можно только через суд

Розенко: требовать вернуть субсидию можно только через суд

Киев  •  УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Возвращение субсидии можна требовать только через суд в случае представления домохозяйством ложных сведений. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Никаких возвратов субсидий априори не может быть. Любые возвраты субсидий могут происходить только в судебном порядке. Если это, условно говоря, вина конкретного человека, семьи. Если, например, человек неправильно подает свои сведения - такое может быть. Но, если вы все честно и правильно заполнили, никаких возвратов субсидий не может. Субсидия - это безвозвратная государственная помощь, которая предоставляется человеку", - сказал он.

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П.Розенко призвал украинцев не верить в мифы о системе субсидий.

"Еще один из мифов, которые распространяют, в том числе наши политические оппоненты, что якобы человек не сможет продать квартиру, пока не возместит субсидии, либо дети должны будут возвращать субсидии, которые получали родители. Это все мифы, это все неправда", - подчеркнул он.

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