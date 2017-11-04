Розенко: требовать вернуть субсидию можно только через суд

"Никаких возвратов субсидий априори не может быть. Любые возвраты субсидий могут происходить только в судебном порядке. Если это, условно говоря, вина конкретного человека, семьи. Если, например, человек неправильно подает свои сведения - такое может быть. Но, если вы все честно и правильно заполнили, никаких возвратов субсидий не может. Субсидия - это безвозвратная государственная помощь, которая предоставляется человеку", - сказал он.

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П.Розенко призвал украинцев не верить в мифы о системе субсидий.

"Еще один из мифов, которые распространяют, в том числе наши политические оппоненты, что якобы человек не сможет продать квартиру, пока не возместит субсидии, либо дети должны будут возвращать субсидии, которые получали родители. Это все мифы, это все неправда", - подчеркнул он.