Розенко: вимагати повернути субсидію можна лише через суд

"Ніяких повернень субсидій апріорі не може бути. Будь-які повернення субсидій можуть відбуватися тільки в судовому порядку. Якщо це, умовно кажучи, вина конкретної людини, сім'ї. Якщо, наприклад, людина неправильно подає свої відомості - таке може бути. Але, якщо ви все чесно і правильно заповнили, ніяких повернень субсидій не може бути. Субсидія – це безповоротна державна допомога, яка надається людині", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям, які економили субсидії, почнуть виплачувати "живі" гроші

П.Розенко закликав українців не вірити у міфи щодо системи субсидій.

"Ще один із міфів, які розповсюджують, в тому числі наші політичні опоненти, що нібито людина не зможе продати квартиру, поки не відшкодує субсидії, або що діти повинні будуть повертати субсидії, які отримували батьки. Це все міфи, це все неправда", - наголосив він.