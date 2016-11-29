Розничный акциз могут отменить до конца года - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. До конца 2016 года могут быть приняты соответствующие изменения об отмене розничного акциза путем его объединения с основным. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Николай Лаврык.
По словам Н.Лаврыка, вопрос розничного акциза по продаже алкоголя, табака и горючего является базой для формирования доходной части бюджета 2017 года.
"Мы работали на рабочих группах по этому поводу (розничный акциз - ред.) в том числе и надеемся, что до конца года, на пленарных заседаниях мы примем изменения в этот проект, ведь это база для формирования доходной части бюджета 17 года" , - сказал он.
Как сообщал УНН, в профильном комитете ВРУ считают нужным ликвидировать розничный акциз на топливо.
В Антимонопольном комитете Украины отметили, что основные их предложения относительно путей улучшения конкуренции на рынке топлива заключаются в необходимости объединения акцизов на топливо и развития биржевой торговли нефтепродуктами.
По словам главы ГФС Романа Насирова, розничный акциз создает неконкурентные условия на рынке.
По подсчетам НТЦ "Психея", из-за неуплаты розничного налога на горючее бюджеты только за первое полугодие 2016 г. недополучили 800 млн грн.
При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас возникает на рынке топлива из-за "разгула" "серых" дилеров.
"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.
Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают", - подчеркнул гендиректор компании WOG.