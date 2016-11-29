Роздрібний акциз може бути скасованим до кінця року – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. До кінця 2016 року можуть бути прийняті відповідні зміни щодо скасування роздрібного акцизу, шляхом його об'єднання із основним. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Микола Лаврик.
За словами М.Лаврика, питання роздрібного акцизу із продажу, алкоголю, тютюну та пального є базою для формування дохідної частини бюджету 2017 року.
"Ми працювали на робочих групах з цього приводу (роздрібний акциз - ред.) у тому числі і маємо надію, що до кінця року, на пленарних засіданнях ми приймемо зміни до цього проекту, адже це є база для формування дохідної частини бюджету 17 року", - сказав він.
Як повідомляв УНН, у профільному комітеті ВРУ вважають за потрібне ліквідувати роздрібний акциз на пальне.
В Антимонопольному комітеті України наголосили, що основні їх пропозиції стосовно шляхів покращення конкуренції на ринку пального полягають у необхідності об’єднання акцизів на пальне та розвитку біржової торгівлі нафтопродуктами.
За словами голови ДФС Романа Насірова, роздрібний акциз створює неконкурентні умови на ринку.
За підрахунками НТЦ “Психея”, через несплату роздрібного податку на пальне бюджети лише за перше півріччя 2016 року недоотримали 800 млн грн.
При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз виникає на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.
“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.
Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.