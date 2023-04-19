Раздавал жителям Харьковщины "агитки" в поддержку оккупантов: СБУ разоблачила экс-нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Бывшего нардепа от запрещенной коммунистической партии Павла Тищенко подозревают в раздаче жителям Харьковщины "агиток" в поддержку российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Как стало известно УНН из собственных источников речь об экс-нардепе Павле Тищенко от партии "Трудовая Харьковщина".
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"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате комплексных мероприятий в Харьковской области. Им оказался бывший народный депутат Украины третьего созыва от запрещенной коммунистической партии", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения он поддержал российских захватчиков и решил помогать им в войне против нашего государства.
"Злоумышленник собственноручно раздавал пророссийские агитационные листовки жителям Харьковского района и пытался убедить их в "правильности" действий кремля. Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора", - информирует СБУ.
Отмечается, что сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии рф против Украины).
Дополнение
В суд направлено обвинительный акт в отношении оккупационного председателя Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополя Эмирали Аблаева, который призвал крымских татар поддержать войну рф.