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Роздавав жителям Харківщини "агітки" на підтримку окупантів: СБУ викрила екснардепа

Роздавав жителям Харківщини "агітки" на підтримку окупантів: СБУ викрила екснардепа

Київ • УНН

 • 488951 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колишнього нардепа від забороненої комуністичної партії Павла Тищенка підозрюють у роздачі жителям Харківщини "агіток" на підтримку російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про екснардепа Павла Тищенка від партії "Трудова Харківщина".

Цитата

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області. Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої комуністичної партії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави.

"Зловмисник власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у "правильності" дій кремля. Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора", - інформує СБУ.

Зазначається, що наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).

Доповнення

До суду скеровано обвинувальний акт щодо окупаційного голови Духовного управління мусульман Криму та міста Севастополя Еміралі Аблаєва, який закликав кримських татар підтримати війну рф. 

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