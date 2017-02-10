Разбойнику объявили подозрение в нападениях на трех женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение разбойнику, который совершил три нападения в течение недели. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Харьковская прокуратура утвердила подозрение 21-летнему мужчине в серии разбойных нападений на молодых женщин в период с 25 по 31 января 2017 года.
Ранее судимому подозреваемому инкриминируются три эпизода разбойных нападений на территории Московского района г. Харькова.
Злоумышленник запугивал своих жертв, угрожая ножом, или сразу наносил удары кулаками и валил пострадавших с ног. Последний раз он напал на женщину вечером и ударил сзади камнем по голове. Добычей подозреваемого становились исключительно мобильные телефоны.
Харьковчанину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается, проверяется возможная причастность нападавшего к совершению аналогичных преступлений.
Как сообщал УНН, неизвестные в балаклавах напали на семью бывшего майора милиции в Ровно.