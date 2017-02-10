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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Розбійнику оголосили підозру в нападах на трьох жінок

Київ • УНН

 • 9297 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прокуратура Харківщини затвердила підозру розбійнику, що скоїв три напади протягом тижня. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Розбійнику оголосили підозру в нападах на трьох жінок

Харківська прокуратура затвердила підозру 21-річному чоловіку в серії розбійних нападів на молодих жінок у період з 25 по 31 січня 2017 року.

Раніше судимому підозрюваному інкримінується три епізоди розбійних нападів на території Московського району м. Харкова.

Зловмисник залякував своїх жертв, погрожуючи ножем, або відразу наносив удари кулаками та валив потерпілих з ніг. Останній раз він напав на жінку ввечері та вдарив ззаду каменем по голові. Здобиччю підозрюваного ставали виключно мобільні телефони.

Наразі харків'янину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, перевіряється можлива причетність нападника до вчинення аналогічних злочинів.

Як повідомляв УНН, невідомі в балаклавах напали на сім’ю колишнього майора міліції у Рівному.

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