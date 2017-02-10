Розбійнику оголосили підозру в нападах на трьох жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прокуратура Харківщини затвердила підозру розбійнику, що скоїв три напади протягом тижня. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Харківська прокуратура затвердила підозру 21-річному чоловіку в серії розбійних нападів на молодих жінок у період з 25 по 31 січня 2017 року.
Раніше судимому підозрюваному інкримінується три епізоди розбійних нападів на території Московського району м. Харкова.
Зловмисник залякував своїх жертв, погрожуючи ножем, або відразу наносив удари кулаками та валив потерпілих з ніг. Останній раз він напав на жінку ввечері та вдарив ззаду каменем по голові. Здобиччю підозрюваного ставали виключно мобільні телефони.
Наразі харків'янину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває, перевіряється можлива причетність нападника до вчинення аналогічних злочинів.
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