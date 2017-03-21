Разбойники напали на киевлянина и отобрали сумку с деньгами

Инцидент произошел в Печерском районе столицы возле банковского отделения на Кловском спуске.

Мужчина машиной подъехал к финансовому учреждению, а когда вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных. Они ударили жертву по голове, после чего выхватили из его багажника сумку с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле.

Пострадавший с травмой головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Сейчас оперативники устанавливают подозреваемых. Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, группа разбойников напали на магазин в Печерском районе Киева.