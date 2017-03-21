Разбойники напали на киевлянина и отобрали сумку с деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве правоохранители ищут разбойников, которые отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом УНН в пресс-службе полиции Киева.
Инцидент произошел в Печерском районе столицы возле банковского отделения на Кловском спуске.
Мужчина машиной подъехал к финансовому учреждению, а когда вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных. Они ударили жертву по голове, после чего выхватили из его багажника сумку с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле.
Пострадавший с травмой головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Сейчас оперативники устанавливают подозреваемых. Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНН, группа разбойников напали на магазин в Печерском районе Киева.