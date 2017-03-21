Розбійники напали на киянина і відібрали сумку з грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві правоохоронці шукають розбійників, які відібрали у чоловіка сумку із грошима. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Подія сталася у Печерському районі столиці біля банківського відділення на Кловському узвозі.
Чоловік машиною під'їхав до фінансової установи, а коли вийшов із салону, до нього підбігли двоє невідомих. Вони вдарили жертву по голові, після чого вихопили з його багажника сумку із грошима. З місця злочину зловмисники втекли автомобілем.
Потерпілого з травмою голови госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.
Наразі оперативники встановлюють підозрюваних осіб. Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, група розбійників напали на магазин в Печерському районі Києва.