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Розбійники напали на киянина і відібрали сумку з грошима

Розбійники напали на киянина і відібрали сумку з грошима

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві правоохоронці шукають розбійників, які відібрали у чоловіка сумку із грошима. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Подія сталася у Печерському районі столиці біля банківського відділення на Кловському узвозі.

Чоловік машиною під'їхав до фінансової установи, а коли вийшов із салону, до нього підбігли двоє невідомих. Вони вдарили жертву по голові, після чого вихопили з його багажника сумку із грошима. З місця злочину зловмисники втекли автомобілем.

Потерпілого з травмою голови госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

Наразі оперативники встановлюють підозрюваних осіб. Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, група розбійників напали на магазин в Печерському районі Києва.

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