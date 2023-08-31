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Роутер - практичный девайс для офиса и дома

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Бесперебойный и беспроводной доступ к интернету осуществляется с помощью маршрутизатора, но по-другому такое устройство называют роутер Wi-Fi. Именно с его помощью обеспечивается возможность подключиться к интернету через ноутбук, планшет или смартфон, обеспечить нормальную работу телевизора и прочих устройств.

Доступ к интернету осуществляется посредством разъема Ethertnet. При желании можно подключить интернет и к нескольким компьютерам, но для этого нужно использовать классический кабель или Wi-Fi модуль. Ознакомиться с большим набором предложений на выбор можно тут https://comfy.ua/internet-router/, где техника представлена в широком ассортименте. Разработчики постоянно усовершенствуют интерфейс и функционал девайса, поэтому при выборе нужно учитывать все больше и больше критериев.

Параметры подбора роутера

Для домашних условий подойдет самый простой девайс, но нужно оценить количество стен и скорость доступного интернета. В офисные помещения или на большие предприятия нужны мощные модели, способные передавать скорость на большие расстояния.

Обязательно должны поддерживаться протоколы сети провайдеров. Большинство имеют PPTP, L2TP, PPPoE, а также возможность использовать статистический или динамический IP-адрес. Некоторые производители дополняют свои устройства возможностью IPTV. Подключение к интернету доступно не только через Ethertnet, но также и с помощью ADSL, USB 3G, SFP.

Частота соединения

Этот параметр означает возможность устройства получать скорость и передавать ее на заданных условиях. Производители используют три варианта:

1. 2,4 ГГц. Наилучшее решение, поддерживаемое многими устройствами. Такая частота хорошо охватывает пространство;
2. 5 ГГц. Гарантируется лучшая связь, но радиус действия не такой большой;
3. 2,4 ГГц и 5 ГГц. Наличие двух диапазонов позволит выбрать наиболее оптимальный вариант под конкретные обстоятельства.

Не нужно покупать роутеры с частотой 3 ГГц, потому что современные устройства не поддерживают ее.

Дополнительные особенности

Одна из уникальных особенностей – это наличие протокола IPTV, что позволит настроить телевидение с помощью роутера. Протокол MU-MIMО делает возможным быстрый обмен данными между разными устройствами. Сеть VPN создает безопасное соединение, обеспечивая шифрование всех данных и дополнительную защиту. Некоторые модели дополняются удаленным управлением для удобства контроля над функциями.

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