Роутер - практичный девайс для офиса и дома

Доступ к интернету осуществляется посредством разъема Ethertnet. При желании можно подключить интернет и к нескольким компьютерам, но для этого нужно использовать классический кабель или Wi-Fi модуль. Ознакомиться с большим набором предложений на выбор можно тут https://comfy.ua/internet-router/, где техника представлена в широком ассортименте. Разработчики постоянно усовершенствуют интерфейс и функционал девайса, поэтому при выборе нужно учитывать все больше и больше критериев.

Параметры подбора роутера

Для домашних условий подойдет самый простой девайс, но нужно оценить количество стен и скорость доступного интернета. В офисные помещения или на большие предприятия нужны мощные модели, способные передавать скорость на большие расстояния.

Обязательно должны поддерживаться протоколы сети провайдеров. Большинство имеют PPTP, L2TP, PPPoE, а также возможность использовать статистический или динамический IP-адрес. Некоторые производители дополняют свои устройства возможностью IPTV. Подключение к интернету доступно не только через Ethertnet, но также и с помощью ADSL, USB 3G, SFP.

Частота соединения

Этот параметр означает возможность устройства получать скорость и передавать ее на заданных условиях. Производители используют три варианта:

1. 2,4 ГГц. Наилучшее решение, поддерживаемое многими устройствами. Такая частота хорошо охватывает пространство;

2. 5 ГГц. Гарантируется лучшая связь, но радиус действия не такой большой;

3. 2,4 ГГц и 5 ГГц. Наличие двух диапазонов позволит выбрать наиболее оптимальный вариант под конкретные обстоятельства.

Не нужно покупать роутеры с частотой 3 ГГц, потому что современные устройства не поддерживают ее.

Дополнительные особенности

Одна из уникальных особенностей – это наличие протокола IPTV, что позволит настроить телевидение с помощью роутера. Протокол MU-MIMО делает возможным быстрый обмен данными между разными устройствами. Сеть VPN создает безопасное соединение, обеспечивая шифрование всех данных и дополнительную защиту. Некоторые модели дополняются удаленным управлением для удобства контроля над функциями.