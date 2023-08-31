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Роутер - практичний девайс для офісу та будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Безперебійний та бездротовий доступ до інтернету здійснюється за допомогою маршрутизатора, але інакше такий пристрій називають роутером Wi-Fi. Саме за його допомогою забезпечується можливість підключитися до інтернету через ноутбук, планшет чи смартфон, забезпечити нормальну роботу телевізора та інших пристроїв.

Доступ до Інтернету здійснюється за допомогою роз'єму Ethertnet. За бажанням можна підключити інтернет і до кількох комп'ютерів, але для цього потрібно використовувати класичний кабель або модуль Wi-Fi. Ознайомитися з великим набором пропозицій можна тут https://comfy.ua/ua/internet-router/, де техніка представлена в широкому асортименті. Розробники постійно удосконалюють інтерфейс і функціонал девайсу, тому при виборі потрібно враховувати дедалі більше критеріїв.

Параметри підбору роутера

Для домашніх умов підійде найпростіший девайс, але потрібно оцінити кількість стін та швидкість доступного інтернету. У офісні приміщення чи великі підприємства потрібні потужні моделі, здатні передавати швидкість на великі відстані.

Обов'язково повинні підтримуватись протоколи мережі провайдерів. Більшість мають PPTP, L2TP, PPPoE, а також можливість використовувати статистичну або динамічну IP-адресу. Деякі виробники доповнюють свої пристрої можливістю IPTV. Підключення до інтернету доступне не тільки через Ethertnet, але також за допомогою ADSL, USB 3G, SFP.

Частота з'єднання

Цей параметр означає можливість отримувати швидкість і передавати її на заданих умовах. Виробники використовують три варіанти:

1. 2,4 ГГц. Найкраще рішення, яке підтримується багатьма пристроями. Така частота добре охоплює простір;
2. 5 ГГц. Гарантується найкращий зв'язок, але радіус дії не такий великий;
3. 2,4 ГГц та 5 ГГц. Наявність двох діапазонів дозволить вибрати найбільш оптимальний варіант під конкретні обставини.

Не потрібно купувати роутери із частотою 3 ГГц, тому що сучасні пристрої не підтримують її.

Додаткові особливості

Одна з унікальних особливостей – наявність протоколу IPTV, що дозволить налаштувати телебачення за допомогою роутера. Протокол MU-MIMО уможливлює швидкий обмін даними між різними пристроями. Мережа VPN створює безпечне з'єднання, забезпечуючи шифрування всіх даних та додатковий захист. Деякі моделі доповнюються віддаленим керуванням для зручності контролю над функціями.

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