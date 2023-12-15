россию выгоняют из Дунайской комиссии из-за ударов по нижнему Дунаю - Кулеба
россия перестанет быть членом в Дунайской комиссии из-за ракетных ударов и ударов беспилотников по нижнему Дунаю.
Южная Корея выразила протест в связи с вторжением России и Китая в зону противовоздушной обороны
Южная Корея выразила протест Китаю и России после того, как их военные самолеты вошли в зону противовоздушной обороны, что заставило Сеул и Токио поднять по тревоге самолеты.
Советник Орбана заявил, что ЕС потребует еще 70 единогласных решений для вступления Украины в Евросоюз
Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан предупредил, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС лишь начало. В течение следующих лет Киеву понадобится получить около 70 единодушных решений ЕС.
россияне перебрасывают военную технику на Бердянское направление - Андрющенко
Зафиксировано передвижение российских военных: по меньшей мере 13 грузовиков с боеприпасами и танк направляются в Бердянск из Мариуполя, а россия перебрасывает системы противовоздушной обороны в Мариуполь.
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
Украинцы все чаще бронируют отдых в Карпатском регионе на новогодние праздники, а среди тех, кто путешествует за границу, заметное предпочтение отдается таким направлениям, как Египет.
Лидеры стран ЕС вернутся к теме финансовой помощи Украине в начале следующего года
Лидеры ЕС договорились обсудить пакет поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро в начале 2024 года, при этом большинство поддерживает пересмотр многолетней финансовой программы с этой целью.
Большинство украинцев симпатизируют Израилю, а не Палестине в его конфликте с ХАМАСом - опрос
Опрос КМИС показывает, что 69% украинцев симпатизируют Израилю в его конфликте с ХАМАС, тогда как только 1% поддерживает Палестину. Поддержка Израиля является последовательной во всех регионах Украины.
Правительство одобрило законопроект о прекращении соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций
Правительство поддержало законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций.
На водопроводе для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС уже устанавливают первые насосы
На участке водопровода Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог) протяженностью 26 километров установили уже 5 из 17 насосов, которые будут обеспечивать подачу воды для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
россияне три дня подряд ежесуточно штурмуют позиции Сил обороны на Таврическом направлении около 80 раз - Тарнавский
Российские войска атаковали силы обороны на Таврическом направлении около 80 раз в день в течение трех дней подряд, при этом недавно бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об увеличении количества воздушных атак.