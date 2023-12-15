россию выгоняют из Дунайской комиссии из-за ударов по нижнему Дунаю - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что россия перестанет быть членом в Дунайской комиссии из-за ракетных ударов и ударов беспилотников по нижнему Дунаю. рф должна покинуть комиссию до 29 февраля 2024 года, пишет УНН.

Международная изоляция России продолжает расти. После того, как в ноябре россия не была избрана в Международный суд ООН, исполнительные советы ИМО, ЮНЕСКО и ОЗХО, она потерпела очередное дипломатическое поражение в Дунайской комиссии, одной из старейших международных организаций мира. Вчера, на юбилейной 100-й сессии под председательством Украины, Дунайская комиссия решила, что членство россии неприемлемо, учитывая ее ракетные удары и удары беспилотников по нижнему Дунаю - написал Кулеба в соцсети X.

По его словам, россия должна покинуть комиссию до 29 февраля 2024 года, иначе ее члены больше не будут признавать своих обязательств перед рф в соответствии с основополагающей Белградской конвенцией.

Это решение является адекватным ответом на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, указал глава украинского МИД.

Напомним

россию впервые в истории исключили из исполнительного совета ЮНЕСКО, что стало очередным шагом ослабления международной роли рф.