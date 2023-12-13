россияне за сутки выпустили по Херсонщине более 600 снарядов: шесть человек ранены
Киев • УНН
Более 600 снарядов было выпущено российскими войсками в Херсонской области, в результате чего шесть человек получили ранения и были обстреляны жилые кварталы и учебное заведение.
Херсонская область за минувшие сутки подверглась 113 ударам российских войск, известно о шести раненых людях, враг попал в учебное заведение и предприятие в Херсоне, сообщил в среду председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 113 обстрелов, выпустив 606 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации
Также отмечается, что по городу Херсон враг выпустил 38 снарядов
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение и предприятие в Херсоне.
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россияне за сутки выпустили по Херсонщине более 600 снарядов: шесть человек ранены
Более 600 снарядов было выпущено российскими войсками в Херсонской области, в результате чего шесть человек получили ранения и были обстреляны жилые кварталы и учебное заведение.
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