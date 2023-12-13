россияне за сутки выпустили по Херсонщине более 600 снарядов: шесть человек ранены

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 113 ударам российских войск, известно о шести раненых людях, враг попал в учебное заведение и предприятие в Херсоне, сообщил в среду председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 113 обстрелов, выпустив 606 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации - написал Прокудин в Telegram.

Также отмечается, что по городу Херсон враг выпустил 38 снарядов

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение и предприятие в Херсоне.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения - сообщил глава ОВА.

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