россияне за сутки ударили по Запорожской области 64 раза: есть разрушения

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Запорожскую область 64 раз, в частности, атаковали дронами Железнодорожное и Малые Щербаки. Обошлось без пострадавших среди гражданских, есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, заявил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Военнослужащие рф нанесли 64 удара по 15 городам и селам Запорожской области. Мирные жители не пострадали - написал Малашко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, враг атаковал беспилотниками Железнодорожное и Малые Щербаки, а также обстрелял из РСЗО Орехов и Малую Токмачку.

По территории Гуляйполя, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Роботино, Волшебного, Новоандреевки, Новодаровки, Каменского и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 60 артударов.

"Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - указал Малашко.

Дополнение

Как сообщал УНН, во вторник утром, 28 ноября, в Запорожье был слышен звук взрыва. У Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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