россияне за сутки ударили по Запорожской области 64 раза: есть разрушения
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Запорожскую область Украины 64 раза за сутки, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения. Атаки включали удары с беспилотников по двум городам и артиллерийские обстрелы на многих участках фронта.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Запорожскую область 64 раз, в частности, атаковали дронами Железнодорожное и Малые Щербаки. Обошлось без пострадавших среди гражданских, есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, заявил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Военнослужащие рф нанесли 64 удара по 15 городам и селам Запорожской области. Мирные жители не пострадали
Детали
По словам главы ОВА, враг атаковал беспилотниками Железнодорожное и Малые Щербаки, а также обстрелял из РСЗО Орехов и Малую Токмачку.
По территории Гуляйполя, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Роботино, Волшебного, Новоандреевки, Новодаровки, Каменского и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 60 артударов.
"Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - указал Малашко.
Дополнение
Как сообщал УНН, во вторник утром, 28 ноября, в Запорожье был слышен звук взрыва. У Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате обстрела Очакова на Николаевщине повреждены дома
россияне за сутки ударили по Запорожской области 64 раза: есть разрушения
Российские войска обстреляли Запорожскую область Украины 64 раза за сутки, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения. Атаки включали удары с беспилотников по двум городам и артиллерийские обстрелы на многих участках фронта.
Из Украины запустят новый поезд в Будапешт и Вену
Укрзализныця объявила об открытии с 10 декабря нового прямого железнодорожного маршрута из Киева в Вену через Будапешт, предусматривающего удобные ночные переезды и более низкие цены на билеты по сравнению с текущими вариантами. Онлайн-продажа билетов на международный сегмент начнется в ближайшие недели
Зеленский подписал указ о выходе Украины из еще одного соглашения между государствами-членами СНГ: о чем идет речь
Президент Украины Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ о социальных и правовых гарантиях для военнослужащих.
В результате обстрела Очакова на Николаевщине повреждены дома
Российские войска обстреляли Очаков в Николаевской области, нанеся частичные повреждения жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Николаевской областной военной администрации.
Из-за непогоды до сих пор перекрыты восемь дорог, более 400 населенных пунктов без света
Из-за снегопада заблокировано движение на восьми дорогах в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а 411 населенных пунктов в 11 регионах обесточены.
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ
Сообщалось о взрыве в Запорожье, а Воздушные силы предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море до трех: могут нести до 16 "калибров"
Российские войска разместили в Черном море три корабля, которые несут до 16 ракет "Калибр", сообщили в ВМС ВС Украины.
Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, пострадали 23 человека - МВД
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, непогода в Украине привела к 10 погибшим и 23 пострадавшим, в том числе двух детей. Спасательные работы продолжаются, дороги расчищают, а пострадавшие регионы реагируют на перебои в электроснабжении.
Суд отправил под арест нардепа Лабазюка с залогом в 40 млн грн
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу народного депутата Украины с альтернативой внесения более 40 млн грн залога по подозрению в деле о попытке подкупа высокопоставленных чиновников в области восстановления.
Из снежного плена освобождены все заложники сугробов - Кипер о ситуации в Одесской области
Все заложники, оказавшиеся в снежной ловушке в Одесской области, освобождены, но на дорогах сохраняется гололедица, и власти рекомендуют воздержаться от лишних поездок.