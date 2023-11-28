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rossiyane-za-sutki-udarili-po-zaporozhskoi-oblasti-64-raza-yest-razrusheniya

россияне за сутки ударили по Запорожской области 64 раза: есть разрушения

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 07:24  •  15537 просмотра

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Российские войска обстреляли Запорожскую область Украины 64 раза за сутки, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения. Атаки включали удары с беспилотников по двум городам и артиллерийские обстрелы на многих участках фронта.

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Запорожскую область 64 раз, в частности, атаковали дронами Железнодорожное и Малые Щербаки. Обошлось без пострадавших среди гражданских, есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, заявил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Военнослужащие рф нанесли 64 удара по 15 городам и селам Запорожской области. Мирные жители не пострадали

- написал Малашко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, враг атаковал беспилотниками Железнодорожное и Малые Щербаки, а также обстрелял из РСЗО Орехов и Малую Токмачку.

По территории Гуляйполя, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Роботино, Волшебного, Новоандреевки, Новодаровки, Каменского и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 60 артударов.

"Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - указал Малашко.

Дополнение

Как сообщал УНН, во вторник утром, 28 ноября, в Запорожье был слышен звук взрыва. У Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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росіяни за добу вдарили по Запорізькій області 64 рази: є руйнування
Russians attacked Zaporizhzhya region 64 times in 24 hours: there are destructions
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